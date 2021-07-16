Чебоксары, 16 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Чувашии ещё одного рыбака подозревают в браконьерстве: у него обнаружили несколько сотен раков, всех их выпустили обратно в Суру. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции Чувашии изъяли промысловые раколовки. Фото: пресс-службы Чувашского ЛО МВД России на транспорте

Рыбака сотрудники транспортной полиции заприметили в ходе рейда по Суре. Правоохранители отмечают, что ранее не судимый житель Ядринского района установил в реке при помощи лодки пять раколовок, выловив 191 рака.

Сотрудники транспортной полиции изъяли промысловые раколовки, а раков выпустили обратно в реку. Ущерб от браконьерства оценивается в 40 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

Всего в первом полугодии текущего года в Чувашском ЛО МВД России на транспорте выявлен 361 факт незаконного вылова рыбы, из них уголовно-наказуемых — 50, административных правонарушений — 311.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в отношении жителя Чувашии, которого подозревают в браконьерстве, завели уголовное дело по факту наезда на правоохранителя.

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