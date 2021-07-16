Абакан, 16 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Хакасии вводят паспорта коллективного иммунитета. Как сообщили ИА REGNUM 16 июля в правительстве региона, этот документ даёт преимущества по работе в условиях коронавирусных ограничений.

Летнее кафе

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Уточняется, что паспорт коллективного иммунитета смогут получить организации, в которых вакцинированы от COVID-19 и переболели коронавируной инфекцией менее полугода назад 60% сотрудников.

Получившим паспорт предприятиям общепита позволят осуществлять свою деятельность в ночное время. В Хакасии работа общепита с 29 июня запрещена с 23:00 до 06:00 по местному времени.

При этом в паспорте должны быть отражены сведения не только о вакцинации сотрудников, но и о запасе дезинфицирующих средств, о предпринимаемых мерах дополнительной безопасности.

Для получения документа нужно подать заявку в республиканское министерство экономического развития. Проверять предприятия будут мобильные группы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявлено 10 070 носителей коронавируса.