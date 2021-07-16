Киев, , 11:28 — REGNUM В Верховной раде Украины в ходе заседания сегодня, 16 июля, произошла очередная драка между парламентариями.

Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

На этот раз отношения выясняли представитель «Батькивщины» Вадим Ивченко и депутат «Слуги народа» Николай Сольский. Как уточняют украинские СМИ, сначала народные избранники просто спокойно разговаривали, потом Ивченко внезапно ударил Сольского кулаком в лицо. После удара дерущихся оперативно разняли другие депутаты.

Комментариев относительно данного инцидента пока не было.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в июле спикер Дмитрий Разумков заявил, что считает нецелесообразным наказывать народных депутатов Украины за драки, несмотря на то, что такие инциденты случаются довольно часто. Разумков признал, что «иногда» напряжение в зале «зашкаливает», но он считает, что конфликты можно урегулировать конфликты с помощью диалога.