Киев, 16 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины в ходе заседания сегодня, 16 июля, произошла очередная драка между парламентариями.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

На этот раз отношения выясняли представитель «Батькивщины» Вадим Ивченко и депутат «Слуги народа» Николай Сольский. Как уточняют украинские СМИ, сначала народные избранники просто спокойно разговаривали, потом Ивченко внезапно ударил Сольского кулаком в лицо. После удара дерущихся оперативно разняли другие депутаты.

Комментариев относительно данного инцидента пока не было.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в июле спикер Дмитрий Разумков заявил, что считает нецелесообразным наказывать народных депутатов Украины за драки, несмотря на то, что такие инциденты случаются довольно часто. Разумков признал, что «иногда» напряжение в зале «зашкаливает», но он считает, что конфликты можно урегулировать с помощью диалога.