Уфа, 16 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Убирать урожай в Башкирии начали раньше на две недели из-за аномальной жары. Об этом 16 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Уборка урожая

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и тропические ливни в умеренных широтах — все новости»

По его словам, из-за аномально высоких температур в республике раньше срока созрели озимые.

«Да, урожай в этом году ожидаем не богатый. Солнце пекло, дождей не было — все это сыграло против аграриев. От засухи пострадало большинство районов Башкортостана. В 26 муниципалитетах мы объявили режим ЧС. Но первые 30 тысяч тонн зерна — уже в закромах», — сообщил он.

Он также сообщил, что пока средняя урожайность небольшая, порядка 15,3 центнера с гектара. Причиной этому погодные условия. При этом, там, где прошли дожди, урожайность значительно выше — до 28 центнеров с гектара.

Хабиров выказал уверенность в том, что аграрии республики все же обеспечат регион зерном.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Башкирии намерены создать современную оросительную систему.