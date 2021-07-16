Брюссель, 16 июля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Общее число погибших при наводнениях в Бельгии, которые произошли в результате сильных ливней, достигло 12. Об этом 16 июля сообщает бельгийский телеканал RTBF.

(сс) terimakasih0 Наводнение

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Отмечается, что шесть человек погибли в городе Вервье, два — в городе Шофонтен, один мужчина в возрасте 50 лет утонул в подвале своего дома в Эйпене. Также еще по одному человеку погибли в Пепенстере, Айвайле и Филиппвиле.

При этом указывается, что в числе пропавших без вести числится девочка в возрасте 15 лет, которая была унесена течением реки в провинции Люксембург.

Также добавляется, что в наибольшей степени от разгула стихии пострадали провинции Льеж, Намюр и Валлонский Брабант, а также серьезно пострадали провинции Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант.

При этом в стране из-за наводнений были разрушены сотни частных жилых домов, несколько мостов, а также затоплены жилые здания и дороги. Кроме того, власти некоторых населенных пунктов страны призвали жителей покинуть дома, а в Валонии было приостановлено движение поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в результате разрушительного наводнения на западе ФРГ возросло как минимум до 80.