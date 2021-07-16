Москва, 16 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В России основными типами генерации электроэнергии останутся ТЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил директор Центра исследований в электроэнергетике ВШЭ Сергей Сасим.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

«Если говорить про Россию, то, на мой взгляд, наиболее разумным было бы сбалансированное развитие всех типов генерации, — сказал эксперт. — В ближайшей перспективе, судя по отраслевым программам развития энергетики, значимых корректировок в существующей структуре баланса не произойдет. Основными типами генерации в России останутся ТЭС. При этом важно добиваться признания за крупными ГЭС и АЭС статуса низкоуглеродных источников энергии, увеличивая по возможности их выработку. Что касается нетрадиционных форм производства энергии, то нужно отметить, что на сегодняшний день они по-прежнему нуждаются в субсидиях и не могут обеспечить сопоставимую с традиционной генерацией надежность и бесперебойность, что в российских условиях является существенным».

Как подчеркнул Сасим, на сегодняшний день в условиях российского энергорынка экономическая эффективность ВИЭ значительно зависит от мер государственной поддержки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сасим рассказал, в каком случае перспективы России на мировом рынке электроэнергии улучшатся.