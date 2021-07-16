Токио, 16 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Спортсмен олимпийской сборной Уганды пропал из места временного размещения команды в Японии. Об этом 16 июля сообщило агентство Kyodo.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

Сборная Уганды ранее прибыла в Японию для участия в Олимпийских играх. Её временно разместили в городе Идзумисана (префектура Осака) на юго-западе страны.

Отмечается, что установить местонахождение 20-летнего члена сборной не удаётся. Сейчас власти и полиция пытаются найти спортсмена.

Ранее сообщалось, что у двух спортсменов сборной Уганды, прибывших в Японию, обнаружен коронавирус.