Москва, 16 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Перспективы России на мировом рынке электроэнергии улучшатся, если ее АЭС и крупные ГЭС получат мировое признание в качестве низкоуглеродных источников энергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил директор Центра исследований в электроэнергетике ВШЭ Сергей Сасим, комментируя данные Международного энергетического агентства о росте мирового спроса на электроэнергию.

Павел Редин ИА Красная Весна Электроэнергия

«Рост спроса на электроэнергию — следствие восстановления мировой экономики, — сказал Сасим. — А восстановление мировой экономики означает рост спроса на продукцию традиционного российского экспорта. Поэтому в целом это позитивный сигнал. Однако на наш успех в области экспортных поставок электроэнергии влияет тенденция экологизации и декарбонизации, реализуемая в рамках так называемой «зелёной сделки». Перспективы России на мировом рынке электроэнергии будут радужнее, если наши АЭС и крупные ГЭС получат мировое признание в качестве низкоуглеродных источников энергии».

Что касается перспектив рост мирового спроса на электроэнергию, то, как подчеркнул Сасим, это будет определяться темпами роста мировой экономики.

«Думаю, с учетом серьезности падения в 2020 году, можно ожидать рост в ближайшие три-пять лет. Особенно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сасим рассказал, какие страны предъявят основной спрос на электроэнергию.