Вашингтон, 16 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Jeep разрабатывает новый вседорожник, который будет в модельной линейке занимать место ниже родственного Renegade. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Auto Express Jeep

Создание новинки — это часть стратегии концерна по электрификации всего модельного ряда компании к 2025 году, сообщил глава Кристиан Менье на праздновании 80-летия со дня появления бренда Jeep.

В свою очередь глава марки по экстерьеру моделей Марк Аллен сообщил об увеличении ассортимента машин бренда, связанного с выходом новых электрокаров. Среди них будет и новый маленький джип.

Информации о новом внедорожнике пока мало, но ожидается, что он приобретет от создателей новую электрифицированную технологию Stellantis.

Ранее компания Cars and Bids выставила в США на торги модернизированный трехрядный лимузин Jeep Wrangler TJ 4×4. Автомобиль имеет большой клиренс и мягкую крышу и шестиместный салон.

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