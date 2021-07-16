Пермь, 16 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Пермском крае еще пять школ могут построить в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП), сообщает пресс-служба краевого правительства.

Gradkostroma.ru Школа

Частные компании готовы инвестировать в строительство образовательных учреждений 5,9 млрд рублей. При заключении соглашений новые школы построят уже в 2023 году. Они будут рассчитаны на 4 625 учебных мест.

В отношении предложений уже принято решение о возможности заключения концессионных соглашений. Предполагается, что школы построят в Перми на ул. Кронштадтской — на 1 050 мест, в деревне Кондратово — на 1 100 мест, а также селах Култаево, Лобаново и Гамово (каждая школа — на 825 учащихся).

При строительстве таких объектов в рамках ГЧП возможно привлечение федеральных средств качестве инвестиций. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что получение федеральных средств позволит высвобождать средства, зарезервированные на стройки в региональном бюджете. В этом случае региональные финансы смогут использовать для строительства других объектов.

Стоит отметить, ранее компании подали заявки на строительство двух школ на условиях государственного-частного партнёрства — в посёлке Новые Ляды и в Перми. Здания планируют возвести в 2022 году.