Рим, 16 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Итальянская рок-группа Maneskin представила клип на свой хит I Wanna Be Your Slave («Я хочу быть твоим рабом»). Ролик доступен на YouTube-канале коллектива.

Цитата из видео «Måneskin — Zitti E Buoni — Italy 🇮🇹 — Grand Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Солист рок-группы Maneskin

За несколько часов клип посмотрели более 4 млн человек, а более 848 тыс. из них поставили ему отметку «нравится». Благодаря этому видео попало в тренды русскоязычного YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что группа Maneskin представляла Италию на конкурсе песни «Евровидение-2021». Коллектив занял первое место — победу ему принесла композиция Zitti e buoni.