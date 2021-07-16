Киев, 16 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. 16 июля на Украине вступает в силу положение об экзамене на уровень владения государственным языком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

Такие экзамены теперь будут необходимы для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, а также для лиц, которые намерены получить гражданство Украины.

Сегодня же начинается регистрация, а первые экзамены запланированы уже на утро 19 июля, уточнил языковой омбудсмен Тарас Креминь. Чиновник добавил, что дальше «украинского будет только больше».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня же на Украине начали действовать очередные «отложенные» нормы скандального языкового закона, принятого еще при президентстве Петра Порошенко в 2019 году. Их действие касается в основном культурной сферы — кино, театров и книгоиздания.