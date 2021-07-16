Москва, , 11:18 — REGNUM Сохранение за Украиной статуса транзитера газа является для Запада попыткой оказывать влияние на энергетическую систему, связывающую Россию с Европой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), комментируя переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена.

Трубы для «Северного потока — 2» Nord-stream2.com

«Это попытка придумать определенный рычаг давления на нашу страну, но мы никогда от своих обязательств не отказывались и всегда выполняли достигнутые договоренности в отличие от Украины», — отметил Железняк.

При этом, отмечает парламентарий, Россия не может нести ответственность за возможные проблемы с транзитом газа через территорию Украины, руководство которой до сих пор не давало повода убедиться в наличии ответственности в политике.

«Эти риски должны учитывать наши европейские партнеры, когда говорят об участии Украины в транзите», — предупредил Железняк.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президента США Джо Байден обсудили строительство «Северного потока — 2».

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