Нью-Йорк, США, 16 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Rockstar Games анонсировала новое летнее обновление для игры GTA Online под названием Los Santos Tuners. Трейлер с демонстрацией контента был опубликован на официальном YouTube-канале компании.

Bergadder Авто

Обновление добавит в игру масштабную подземную парковку, на которой геймеры смогут устраивать гонки, общаться и показывать друг другу тюнинг своих автомобилей. Релиз ожидается уже 20 июля 2021 года.

GTA Online — это многопользовательская составляющая популярной экшен-игры GTA V. В ней геймеры могут создать своих персонажей и проходить различные задания вместе с друзьями.