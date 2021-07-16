Ярославль, 16 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Ярославле массово убирают старые металлические заборы у автомобильных дорог. Вместо них поставят новые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ограждение в Ярославле

Демонтаж выполняют в связи с тем, что многие из заборов сейчас находятся в аварийном состоянии. В некоторых местах ограждения не нужны в соответствии с ГОСТом — их убирают насовсем.

«Демонтаж пешеходных ограждений выполнен на участках автомобильных дорог города Ярославля: Московский проспект, проспект Фрунзе, улица Большая Октябрьская, Которосльная набережная, ул. М. Пролетарская. Установка новых оцинкованных ограждений на Московском проспекте планируется в текущем году, на остальных участках ограждения будут установлены при выделении достаточного финансирования на указанные цели», — пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Также за оставшиеся дни июля планируют убрать ограждения на Тутаевском шоссе и улице Дачной. Но список может измениться. Запланирован комиссионный осмотр других ограждений Заволжского и Фрунзенского районов.