Самара, 16 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Проект «Центральная улица» начали реализовывать в Самарской области. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Ремонт дороги

«Идея проекта заключается в комплексном благоустройстве прилегающей территории к дорогам социального притяжения местных жителей. Обновляется не только проезжая часть, но и расположенные вдоль дороги места общественного отдыха, площади, скверы и тротуары», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В текущем году на реализацию этого проекта средства направлены городским округам Октябрьск и Отрадный, а также в Нефтегорский, Шигонский, Красноармейский районы.

Отмечается, что пилотный проект стартовал в 2020 году в селе Красный Яр. Там, вместе с ремонтом сельских дорог была благоустроена центральную площадь.