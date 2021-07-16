Джакарта, , 11:14 — REGNUM Китай привержен укреплению сотрудничества с Индонезией в области борьбы с коронавирусом и вакцинации, сообщает Antara.

Вакцина (сс)GDJ

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«Китай продолжит оказывать помощь и поддержку, насколько это возможно, предоставляя оборудование и медицинскую помощь для борьбы с пандемией», — заявил посол Китая в Индонезии.

Фармацевтические компании Sinovac и Sinopharm экспортировали в Индонезию 16 партий вакцины.

Китайские компании по производству вакцин начали производство в различных странах, таких как Индонезия, ОАЭ, Египет и Бразилия.

Как сообщало ИА REGNUM, Вьетнам планирует эвакуировать своих граждан из Индонезии из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

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