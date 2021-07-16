Иерусалим, 16 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Израиле продолжается рост среднесуточной температуры, ожидается, что в ближайшие дни в стране станет еще жарче. Об этом сообщил минздрав 15 июля.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

Министерство предупреждает, что жарко будет на всей территории государства, но в двух регионах — Араве и Иорданской долине — жара будет экстремальной. Так, если 15 июля температура с учетом высокой влажности ощущалась на 34 градуса, то с 16 до 20 июля в прибрежной полосе воздух прогреется до 37 градусов. Снижения температуры в стране ждут с 21 июля — до 32 градусов.

Минздрав Израиля призывает избегать пребывания на солнце и лишних физических нагрузок на улице, советует пить как можно больше воды и находиться в вентилируемых помещениях. При этом подчеркивается, что необходимо соблюдать действующие санитарные меры и носить маски не только в помещениях, но и в людных открытых пространствах.