Иерусалим, 16 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Израиле разрабатывается комплексный план реформ в области импорта с целью понизить стоимость жизни в стране. Об этом объявили министр финансов Израиля Авигдор Либерман и министр экономики страны Орна Барбивай 15 июля в совместном пресс-релизе.

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План предусматривает регуляторные послабления для импортеров скоропортящихся продуктов, снижает регуляторную нагрузку на поставщиков потребительских товаров из США и ЕС. Получившие разрешение регулирующих органов Евросоюза товары будут ввозиться без дополнительных проверок, которые заметно сказываются на стоимости товаров.

Отмечается, что особо выгодными станут нововведения для малых и средних импортеров. План также нацелен на усиление конкуренции между импортерами и на расширение предлагаемого ассортимента товаров.

«Этот план — значительный шаг на пути к тому, чтобы Израиль встал в ряд развитых стран в вопросах требований к импорту, и реализует рекомендации, выработанные OECD для Израиля», — сообщили ведомства в пресс-релизе.