Москва, 16 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал новый контракт с защитником Дмитрием Вишневским. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба команды.

ФК «Спартак» Эмблема ФК «Спартак»

Отмечается, что новое соглашение клуба с 31-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Вишневский играл за «Спартак» с 2008 по 2011 год и вернулся в клуб в 2018-м. С 2011 по 2018 год он выступал за московское «Динамо», в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина (2012, 2013).