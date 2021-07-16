Вашингтон, , 11:15 — REGNUM На данный момент высокоскоростной транспортно-десантный корабль американских ВМС USNS Yuma покинул акваторию Черного моря. Это 16 июля сообщает шестой флот военно-морских сил Соединённых Штатов.

Уточняется, что в настоящее время USNS Yuma движется транзитом через пролив Босфор и направляется в сторону Средиземного моря, для участия в следующих учениях партнёров и союзников США по НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля стало известно, что быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направляется в Чёрное море.