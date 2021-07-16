Сеул, , 11:14 — REGNUM Южная Корея и США создадут совместную рабочую группу по кибербезопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден President.go.kr

Данное решение было принято 16 июля в ходе межведомственного совещания, прошедшего под председательством главы Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуна.

Напомним, что в ходе встречи, состоявшейся в Вашингтоне в мае, главы Южной Кореи и США договорились укрепить партнёрство в противодействии глобальным киберугрозам.

Глава управления также сообщил об участившихся атаках программ-вымогателей внутри страны и за рубежом, призвав разработать ответные действия.

По его словам, Национальная служба разведки планирует объединить системы оповещения о кибератаках военного, гражданского и государственного секторов, а также расширить обмен информацией с американской стороной для устранения слепых зон.