Ташкент, 16 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Узбекистаном и Пакистаном подписали узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев и пакистанский премьер-министр Имран Хан. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

President.uz Шавкт Мирзиёев и Имран Хан 15.07.21

В рамках официального визита главы правительства Пакистана в Ташкент подписано восемь документов, в том числе межправительственное соглашение о транзите и торговле и соглашение об упрощении визовых процедур для предпринимателей и туристов.

Кроме того, стороны подписали протокол о сотрудничеств в сфере военного образования, программу культурного обмена на 2021−2026 годы, меморандум о взаимопонимании по вопросам туризма, протокол об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах.

Подписан также меморандум о взаимопонимании между Университетом мировой экономики и дипломатии и Пакистанской академией дипломатической службы и соглашение о создании Узбекско-пакистанского делового совета.

По итогам узбекистанско-пакистанского бизнес форума подписаны соглашения на сумму $500 млн.