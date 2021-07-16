Элиста, 16 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 16 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 436 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии несколько снизился суточный прирост числа заражений коронавирусом. За сутки в регионе выявили 109 носителей инфекции.