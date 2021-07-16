Вашингтон, 16 июля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Технология AMD FidelityFX Super Resolution будет поддерживаться в 12 видеоиграх. Об этом сообщило издание PC Gamer.

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В ближайшие дни технология будет добавлена в Resident Evil Village. А следом за ней ещё в три игры: Necromunda: Hired Gun, Arcadegeddon и Edge of Eternity.

Напомним, что AMD FidelityFX Super Resolution — комплект инструментов с открытым исходным кодом для повышения качества изображения. По словам разработчиков, он практически не влияет на производительность в играх.