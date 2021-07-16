Москва, 16 июля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. С начала 2021 года жители Москвы на торгах приобрели у города 481 машино-место — на 11% больше, чем за весь 2020 год. Об этом 16 июля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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«Машино-места, которые город выставляет на торги, крайне востребованы у москвичей. Так, за шесть месяцев этого года уже заключен 481 договор купли-продажи объектов площадью 8,8 тыс. кв. метров общей стоимостью 222,1 млн рублей», — сказал Ефимов.

Заместитель мэра напомнил, что за весь 2020 год было заключено 436 договора купли-продажи.

Уточняется, что 80% реализованных машино-мест находятся в отдельно стоящих гаражах. Остальные 20% мест расположены в паркингах под многоквартирными домами. Также среди проданных лотов оказалось 19 «семейных» машино-мест, расположенных вплотную друг к другу.