Таллин, 16 июля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Депутатская группа парламента Эстонии Рийгикогу по парламентским связям с Украиной выразила полное одобрение инициативе украинских властей по созданию «Крымской платформы» и ее парламентского измерения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

Об этом говорится в пресс-сообщении канцелярии Рийгикогу, отмечается, что заявление подписали все 22 члена группы. Для более эффективной работы организации парламент Эстонии принял решение стать контактным центром парламентского измерения «Крымской платформы».

Отмечается, что «стратегическая конечная цель консультативно-коммуникационного механизма «Крымской платформы» — обеспечить деоккупацию Крыма и выразить этому свою сильнейшую поддержку».

«Мы верим в то, что международная общественность должна уделять пристальное внимание ситуации в Крыму. Обеспечение сбалансированной региональной безопасности и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах должны оставаться важнейшим вопросом», — отмечается в заявлении.

Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Украиной подчкерунула, что «осуждает незаконную аннексию Крыма, нарушения прав человека, в особенности притеснение национальных меньшинств и расовую дискриминацию крымских татар, а также игнорирование международного права со стороны Российской Федерации».