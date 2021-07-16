Ташкент, 16 июля 2021, 11:07 — REGNUM Власти Афганистана надеются провести переговоры с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на существующие проблемы. Об этом 16 июля заявил президент Афганистана Ашраф Гани.
Он добавил, что в настоящий момент можно наблюдать большое число боевиков, которые переправляются в Афганистан из Пакистана в последние месяцы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее талибы (представители организации, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что объявят в Афганистане трехмесячное перемирие, если из тюрем освободят семь тысяч заключенных, а само движение признают в ООН.
По словам одного из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддина Делавара, под контролем группировки находятся 174 из почти 400 уездов Афганистана.