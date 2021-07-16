* запрещённая в России организация

Ташкент, 16 июля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Власти Афганистана надеются провести переговоры с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на существующие проблемы. Об этом 16 июля заявил президент Афганистана Ашраф Гани.

DFID — UK Department for International Development Ашраф Гани

«Мы постараемся использовать все меры для того, чтобы провести переговоры с «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на существующие препятствия, и не уступить им», — заявил Гани на конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность», которая проходит в Ташкенте.

Он добавил, что в настоящий момент можно наблюдать большое число боевиков, которые переправляются в Афганистан из Пакистана в последние месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее талибы (представители организации, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что объявят в Афганистане трехмесячное перемирие, если из тюрем освободят семь тысяч заключенных, а само движение признают в ООН.

По словам одного из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддина Делавара, под контролем группировки находятся 174 из почти 400 уездов Афганистана.