Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Глава министерства финансов США Джанет Йеллен намерена обсудить вопрос о возможности утверждения Джерома Пауэлла на второй срок на посту председателя Федеральной резервной системы (ФРС) с главой Белого дома Джозефом Байденом. Об этом она заявила в эфире телеканала CNBC.

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«Этот вопрос я обсужу с президентом», — сказала глава Минфина США, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли она выдвижение Пауэлла кандидатом на пост главы ФРС на второй срок.

Она отметила, что в последние месяцы ФРС «хорошо выполняла свою работу».

Как сообщало ИА REGNUM, Джером Пауэлл возглавил ФРС с февраля 2018 года. Выдвигая его кандидатуру на этот пост, занимавший тогда должность президента США Дональд Трамп отмечал «мудрость и лидерские качества» Пауэлла, которые, по его мнению, позволят экономике США «пройти через любые испытания». однако позднее неоднократно критиковал его за решения и прогнозы ФРС.

Напомним, срок Пауэлла на данном посту истекает в феврале 2022 года.