Чебоксары, 16 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор бывшему руководителю чебоксарского городского управления капитального строительства (ГУКС), осуждённого за взяточничество. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Суд первой инстанции вынес приговор в мае 2021 года. Экс-главу акционерного общества «Городское управление капитального строительства» признали виновным в трёх эпизодах взяточничества (ч. 2 ст. 290 УК РФ), назначив 2,5 года колонии общего режима и 900 тыс. рублей штрафа. Кроме того, суд принял решение о конфискации 330,1 тыс. рублей, соответствующих сумме полученных взяток.

Суд установил, что фигурант уголовного дела получил от директора строительной фирмы 200 тыс. рублей и строительные материалы на 134 тыс. рублей за обеспечение выгод при строительстве дома по улице Петрова в Чебоксарах — в частности, выплате аванса и необоснованном получении нескольких квартир в строящемся доме.

«А также в общем покровительстве деятельности данной строительной организации», — говорится в сообщении.

Сторона защиты не согласилась с размерами наказания, обжаловав приговор. Апелляционная инстанция Верховного суда Чувашии оставила решение суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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