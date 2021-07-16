Екатеринбург, 16 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начали рекультивировать мусорный полигон на Широкой Речке. Об этом сообщили в мэрии журналистам.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

Подрядчик уже вышел на объект, подготовил площадку для работ и доставил всю необходимую технику. «Следующий этап — выравнивание поверхности полигона, так называемое формирование тела полигона», — цитирует пресс-службу мэрии «ЕАН».

Действия подрядчика никак не повлияют на стабильную работу находящегося рядом полигоном мусоросортировочного комплекса, обещают чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, подряд на рекультивацию получила фирма из Красноярска.

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