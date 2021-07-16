Владивосток, 16 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Среди членов экипажа судна Socol 9, прибывшего из Японии во Владивосток, выявили пятерых заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба профсоюза моряков Владивостока.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что 14 июля теплоход Socol 9 прибыл в порт Владивостока из Японии.

«Членов экипажа проверили на коронавирус, и у пятерых из них тесты подтвердили болезнь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что председатель первичной профсоюзной организации моряков г. Владивостока Российского профсоюза моряков Петр Осичанский рассказал, что после этого весь экипаж судна, включая не заразившихся SARS-CoV-2, был в качестве меры предосторожности списан на берег, а теплоход — полностью продезинфицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярске снова начал работать временный инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19.