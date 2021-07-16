Токио, 16 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Bandai Namco представила нового персонажа Tales of Arise — юношу по имени Ло. Трейлер с демонстрацией его умений был опубликован на официальном YouTube-канале компании.

Геймпад

Разработчики рассказали, что Ло — это боец ближнего боя, умеющий накапливать энергию внутри своего тела и наносить сокрушительные удары. До этого представители Bandai Namco представили центральных протагонистов игры Алфена и Шион.

Релиз Tales of Arise состоится 10 сентября 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.