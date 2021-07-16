Элиста, 16 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 109 человек, сообщает региональный оперштаб 16 июля. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в госпиталях получают 592 пациента с COVID-19, из них состояние 22 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 2 285 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 23 204 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 21 148 человек.