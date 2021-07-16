Оренбуржец предстанет перед судом за похищение девушки
Оренбург, 16 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о похищении 20-летней жительницы Шарлыкского района, сообщает СУ СКР по региону. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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Похищение
По данным следствия, вечером 31 мая 2021 года ранее судимый 24-летний житель Оренбурга насильно увез знакомую девушку с территории ее дома. На проселочной дороге между селами Парадеево и Богородское в ситуацию вмешались третьи лица, и похищенной девушке удалось освободиться из автомобиля насильника.
Оренбуржцу инкриминируют похищение человека. Злоумышленник находится по стражей.