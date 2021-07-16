Стокгольм, 16 июля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Жаркая погода по-прежнему сохраняется на большей части Швеции. Так, 15 июля самая жаркая погода установилась в центре Стокгольма, где температура достигала +32,9 градуса. Как написала газета Aftonbladet, жара в центральных и южных районах страны, похоже, продлится еще несколько дней.

74.mchs.gov.ru Жара

«На юге Швеции жара продлится еще несколько дней, прежде чем температура вернется к своим привычным значениям», — заявил в интервью газете метеоролог Макс Линдберг Штольц из Шведского института гидрологии и метеорологии.

В то же время, отмечают журналисты газеты Expressen, шторм, который сейчас бушует в Германии, обойдет Швецию стороной. Как предполагают синоптики, его разрушительные последствия будут видны только для жителей Центральной Европы.