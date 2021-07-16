Подгорица, 16 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Цены на потребительские товары и услуги в Черногории, измеренные индексом потребительских цен в июне 2021 года, были в среднем на 0,2% выше, чем в мае, согласно данным статистического ведомства Monstat.

Инфляция

В июне по сравнению с тем же месяцем 2020 года потребительские цены были в среднем на 2,4% выше.

Наибольшее влияние на ежемесячный уровень инфляции оказал рост цен на услуги по аренде недвижимости, за которыми следуют горюче-смазочные материалы для автомобилей, а также мясо, молоко, сыр и яйца, услуги общественного питания, сахар, джем, мед, шоколад и сладости.