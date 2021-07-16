Киев, 16 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Украина получит от МВФ $2,7 млрд в рамках новой инициативы фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования вне зависимости от того, как будет продвигаться выполнение текущей программы сотрудничества.

МВФ. Вашингтон

Об этом в эфире украинского телевидения рассказал 16 июля советник руководителя офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов.

По его словам, выделение Украине $2,7 млрд — это «совершенно другая история».

«В рамках увеличения финансирования самого фонда всем странам-участницам увеличивается доля. То есть, финансирование будет независимо от нашей программы», — сказал Милованов.

Что же касается текущей программы, отметил он — в Киеве хотели бы до конца лета закрыть все проблемные вопросы и посмотреть, как на это отреагируют в МВФ.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в МВФ заявили, что в целом положительно оценивают переговоры с Украиной, но рассчитывает на достижение Киевом «большего прогресса реформ». В свою очередь в правительстве Украины отмечают, что хотели бы получить в этом году как минимум один транш, но если этого не произойдет, то экономика страны «не испытает никаких потрясений».