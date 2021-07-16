Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. На транспортной развязке кольцевой автомобильной дороги (КАД) с проспектом Энгельса в Санкт-Петербурге полностью перекроют два съезда. Дорожный рабочие будут устранять там колейность проезжей части. Об этом 16 июля сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дарья Драй ИА REGNUM Дорожный ремонт в Петербурге

Полностью перекроют съезды № 2 и № 9 — с внешнего кольца КАД в Петербург на проспект Энгельса, а также съезд из Ленинградской области, с Новоприозерского шоссе на внутреннее кольцо КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения на съездах будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перекрывать движение будут три ночи подряд», — добавил Пузыревский.

Время перекрытия: с 21:00 мск до 06:00 мск в период с 19 на 20 июля, с 20 на 21 июля и с 21 на 22 июля.