Ростов-на-Дону, 16 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 16 июля.

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Согласно прогнозу синоптиков, с 16 по 19 июля во второй половине дня столбики уличных термометров на Дону будут достигать отметку в +40…41 градус.

Спасатели настоятельно рекомендуют исключить пребывание на солнце, пользоваться головными уборами и брать с собой прохладную воду.