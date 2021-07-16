Стокгольм, 16 июля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В связи с жаркой погодой, установившейся в центральных и южных областях Швеции, продажи вентиляторов и кондиционеров в стране этим летом снова резко выросли. Об этом 16 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter, журналисты которой связались с представителями нескольких крупных розничных сетей.

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«В июне и июле продажи выросли почти на 200% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — рассказала менеджер по связям с общественностью компании Elon Камилла Уолдмарк.

По ее словам, ритейлер отмечает тенденцию, когда все больше шведов предпочитают покупать кондиционеры, чем обычные вентиляторы.

«Это, безусловно, может быть связано с тем, что все больше людей работают удаленно из дома», — предположила Уолдмарк.

В компании Elgiganten продажи вентиляторов в первых числах июля выросли почти на 50% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.