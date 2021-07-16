Симферополь, 16 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Приём заявлений на выплату компенсаций начали в Республике Крым от жителей, чьи автомобили утонули в результате наводнений. Заявления и документы будут приниматься до 10 августа 2021 года, уточнили в пресс-службе правительства региона.

Https://rk.gov.ru/ Наводнение в Крыму

«Министерство экономического развития Республики Крым разъясняет порядок и размер выплат жителям, чьи автотранспортные средства пострадали в результате ЧС, по компенсации ущерба от потери утонувших автомобилей. Размер помощи определяется исходя из анализа экономической целесообразности проведения ремонтно-восстановительных работ и рыночной стоимости автотранспортного средства», — уточнили в пресс-службе.

Сумма выплаты может составить 100% от суммы ущерба, в случае если рыночная стоимость автотранспортного средства не превышает или равна 300 000 рублей либо 40%, если стоимость автомобиля выше 300 тыс. рублей.

Для получения помощи гражданам необходимо подать заявление с пакетом документов, в который входят: копия документа, удостоверяющий личность; копия документа, подтверждающего право владения транспортным средством; копия паспорта транспортного средства (ПТС); копия свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС); копия договора страхования автомобиля КАСКО (при наличии).

Как сообщало ИА REGNUM, 17−18 июня в результате сильных ливней наводнения произошли в Керчи, а затем в Ялте. Десятки людей пострадали, сотни потеряли имущество.