Ульяновск, 16 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают бороться с палами травы. 15 июля в регионе произошёл крупный травяной пожар. Это следует из данных управления МЧС.

Yarregion.ru Пожар

По информации ведомства, за последние сутки спасатели трижды выезжали на тушение сухой травы. Они произошли в трёх районах — Старомайнском, Павловском и Николаевском.

За сутки общая площадь, пройденная огнём, превысила 2,5 гектара. Крупное возгорание зарегистрировано в Старомайнском районе, где огонь охватили 2 гектара площадей.

Кроме того, 15 июля подтверждены две термические точки. Помимо очага горения сухой растительности в Старомайнском районе, также выявлен неконтролируемый пал травы в Сенгилеевском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным (на 15 июля), с начала года в Ульяновской области произошёл 71 лесной пожар общей площадью 305,24 гектара. Из них причиной 13 пожаров стали молнии.