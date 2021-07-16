Ташкент, 16 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту распространения идей религиозного фундаментализма возбудили в Узбекистане против блогера Арифходжаева Фозилхужа, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мечеть

26 июня в органы внутренних дел поступила жалоба от посетителей мечети «Тухтабой». Они пожаловались на поведение блогера, который учинил скандал и нарушил общественный порядок.

Суд признал Фозилхужа виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток. Правоохранители также узнали, что мужчина хранит в своем телефоне материалы сомнительного религиозного характера.

Телефон был изъят и назначена религиоведческая экспертиза. Эксперты комитета по делам религий при правительстве Узбекистана пришли к заключению, что некоторые публикации блогера в Facebook пропагандируют религиозный фундаментализм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г», ч.3, ст. 244 УК Узбекистана («Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку»).