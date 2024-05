Лос-Анджелес, США, 16 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Блэйд в исполнении Уэсли Снайпса может получить камео в будущих проектах «киновселенной Marvel». Об этом сообщил портал We Got This Covered.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телевизор

Источники We Got This Covered отмечают, что роль Снайпса будет небольшой, и что он не станет полноценным второстепенным героем. О каком именно проекте идёт речь пока не говорится — вероятно, Уэсли Снайпс появится в перезапуске «Блэйда» с Махершалой Али в главной роли.

Напомним, что Блэйд — это персонаж комиксов Marvel, известный охотник на вампиров. Уэсли Снайпс стал его экранным воплощением в трёх фильмах: 1998, 2002 и 2004 года выпуска.