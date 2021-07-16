Лондон, 16 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin представил серийную версию гиперкара Valhalla с гибридным силовым агрегатом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Carsweek.ru Гибридный гиперкар Valhalla

Под капотом машины установлен гибридный мотор V8 производительностью 937 «лошадей».

Модель Valhalla создана в рамках стратегии компании Project Horizon. Данная стратегия делает акцент на присутствии Aston Martin в «Формуле-1». Кроме того, новый вектор развития призван установить лучшие в своем классе стандарты производительности, динамики и комфорта, а также ускорить переход от моторов внутреннего сгорания к гибридным и полностью электрическим.

«Старт серийного производства Valhalla является свидетельством стремления Aston Martin к созданию исключительных среднемоторных автомобилей, что является важной ступенью для расширения линейки бренда», — отметил исполнительный председатель совета директоров компании Лоуренс Стролл.

Ранее стало известно, что новый суперкар Tesla Roadster получит сверхмощный электродвигатель с углеродной оболочкой и ротором с углеродной втулкой. Такая втулка создает более сильное электромагнитное поле.

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