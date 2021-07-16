Москва, 16 июля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Роскосмос в ближайшие недели закончит все формальности, чтобы выплатить космонавтам повышенную зарплату. Об этом сообщил 16 июля первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

Nasa.gov Российские космонавты в открытом космосе

«Я думаю, что в течение месяца мы завершим все формальные процедуры по доведению денежных средств до Центра подготовки космонавтов (ЦПК) и они уже получат полностью зарплату», — заявил Овчинников в беседе с ТАСС.

Он отметил, что зарплату пересчитают и за месяцы, которые прошли с момента вступления в силу соответствующего постановления премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Документ был подписан в апреле.

Оклад кандидатов в космонавты увеличили с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей, оклда космонавтов — с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей. При этом для уже летавших в космос он составляет 139,2 тыс. рублей в месяц вместо 69,6 тыс. Инструкторам-космонавтам оклад подняли с 88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей. С учётом новых ставок рассчитают процентные надбавки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Овчинников заявлял, что зарплаты российских космонавтов примерно в два раза ниже, чем у их коллег из США и Европы.