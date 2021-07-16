Стокгольм, , 10:56 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил шведского дипломата Ханса Грундберга своим спецпосланником в раздираемом внутренним конфликтом Йемене. Об этом 15 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter со ссылкой на дипломатические источники.

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Согласно анонимным источникам SVT, Гутерреш уже объявил о назначении 15 государствам — членам Совета Безопасности, и вскоре ожидается объявление об официальном назначении.

Специалист по Ближнему Востоку Ханс Грундберг является послом ЕС в Йемене с 2019 года и заменит своего британского коллегу Мартина Гриффитса, который в мае был назначен заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам. В июне Гриффитс объявил Совету Безопасности, что его усилия положить конец многолетней войне в Йемене потерпели неудачу.